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С Днем ПВО и ВМС Украины: картинки и открытки на украинском с праздниками

С Днем ПВО и ВМС Украины: картинки и открытки на украинском с праздниками
00:12 Сегодня Телеграф

4 июля в 2021 году очень "насыщенный" день, ведь на первое воскресенье второго месяца лета припадает сразу несколько праздников: День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и День войск противовоздушной обороны Украины, а также День Национальной полиции Украины и День судебного эксперта Украины.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил - это праздник работников морского и речного флота.  Флот играет важную роль в каждом государстве. Военнослужащие ВМС обеспечивают покой со стороны моря. Они ведут борьбу против пиратства, терроризма и следят, чтобы морским путем не провозили "запрещенку". Праздник учрежден в июне 2015 года указом президента Петра Порошенко.

День войск противовоздушной обороны Украины - профессиональный праздник военнослужащих, которые охраняют воздушное пространство Украины. Они охраняют  государственную границу страны в воздушном пространстве и контролируют перелеты через нее. День ПВО Украины был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы. 

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток с этими праздниками.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, День флота, Поздравления, Картинки, Открытки.
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