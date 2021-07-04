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С Днем Нацполиции и судэксперта Украины 2021: лучшие поздравления на украинском в открытках и картинках

С Днем Нацполиции и судэксперта Украины 2021: лучшие поздравления на украинском в открытках и картинках
06:54 Сегодня Телеграф

В 2021 году день 4 июля насыщен многими праздничными мероприятиями, а все благодаря профессиональным праздникам, которые выпадают на эту дату. Так, отмечается День Национальной полиции Украины и День судебного эксперта Украины, а также День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и День войск противовоздушной обороны Украины.

День Нацполиции Украины - это одно из основных официальных государственных и профессиональных праздников Украины, который отмечается ежегодно 4 июля согласно Указу Президента Украины от 4 апреля 2018 № 97. Эта дата выбрана не случайно. В этот день, в 2015 году, Президентом Украины был подписан новый Закон Украины "О Национальной полиции", который ранее был утвержден в Верховной Раде.

Этот праздник имеет большое значение как для граждан страны, так и для самих полицейских, уважение к которым и показывает День национальной полиции Украины.

День судэксперта Украины - это профессиональный праздник судебного эксперта, которое отмечается в Украине 4 июля каждого года. Праздник был учрежден Указом Президента Украины Виктора Ющенко №424/2009 от 10.06.2009 года "О дне судебного эксперта".

С инициативой введения Дня судебного эксперта Украины, выступил Координационный совет по проблемам судебной экспертизы, который действует при Министерстве юстиции Украины, мотивируя свое решение тем, что судебно-экспертная сфера имеет огромное значение для обеспечения правосудия в обществе и защиты прав человека.

В этот день "Телеграф" собрал красивые открытки и картинки с профессиональными праздниками.

Напомним, что 4 июля православные верующие почитают память святого Иулиана Тарсийского.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравления, Праздники, Открытки, День судэксперта Украины, День Нацполиции Украины.
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