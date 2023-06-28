Рождество по-новому: Зеленский просит Раду изменить даты трех праздников, а еще дать статус английскому языку

Эти изменения приближают Украину к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта — об изменении даты праздничных дней (в частности Рождества) и официальном закреплении статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект по изменению дат праздников, который глава государства внес в Совет, касается прежде всего Рождества, официальное празднование которого предлагается перенести с 7 января, а 25 декабря (в этот день праздник отмечает большинство христианского мира).

Также предлагается перенести дату Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля.

Кроме того, на более раннюю дату будет перенесен День защитников и защитниц Украины — они будут принимать поздравления не 14, а 1 октября.

Проект закона №9432 "О применении английского языка в Украине" предлагает определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Проект нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Требование владения английским языком может устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Устанавливаются требования об обязательном владении английским языком для претендентов на должности:

государственной службы категории "А";

государственной службы категорий "Б" и "В", перечень которых устанавливается КМУ;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается КМУ;

полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается КМУ;

прокуроров;

в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается КМУ;

руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается КМУ.

Порядок проведения экзамена по определению уровня владения английским языком, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца, устанавливаются КМУ.

Как ранее сообщал "Телеграф", Православная церковь Украины 24 мая утвердила полный переход на новый календарь. Ранее о таком же решении сообщила и Украинская греко-католическая церковь.