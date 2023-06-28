Кабмин назначил нового главу "Укроборонпрома": перед ним стоят три задачи

Сметанин родился в Харькове, сейчас является гендиректором ГП "Завод имени В.А. Малышева"

Кабинет министров Украины определился с новым главой государственного концерна "Укроборонпром". Им стал Герман Сметанин.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", – отметил он.

Камышин назвал основные задачи, которые стоят перед новым главой концерна:

нарастить создание боеприпасов и военной техники;

построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру;

трансформировать "Укроборонпром".

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове, окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (инженер-конструктор колесных и гусеничных транспортных средств) и Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт им. Сикорского (управление в сфере оборонно-промышленного комплекса).

Герман Сметанин

Работал инженером-конструктором в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова (2014-2016 годы), был главным конструктором (2016-2017 годы) и главным инженером (2017-2020 годы) на Львовском бронетанковом заводе. В 2020-2021 годах занимал должность директора по производству на заводе им. Малышева, потом стал директором Харьковского бронетанкового завода. Сейчас является гендиректором ГП "Завод имени В.А. Малышева".

Отметим, подтвердилась информация источников "Телеграфа", которые сообщали, что после увольнения с поста главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева, его должность займет Герман Сметанин. Наш собеседник из органов власти рассказал, будет ли новый глава менять действующую команду.

Напомним, это не первое увольнение в сфере обороны за последние месяцы. До этого после громких скандалов с закупками свои должности потеряли заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, а также руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев.