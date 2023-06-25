Кабмин уже назначил нового главу "Укроборонпрома", — источники

Новым руководителем "Укроборонпрома" стал действующий гендиректор Завода им.Малышева

На закрытом заседании Кабинета министров Украины уволили с поста главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева. Как говорят источники "Телеграфа", на заседании также был назначен новый глава государственного концерна — им стал действующий генеральный директор ГП "Завод имени В.А. Малышева" Герман Сметанин.

"Его назначение будет объявлено позже, а на закрытом заседании уволили Гусева (уже бывший глава "Укроборонпрома", — ред.). Хотя по факту Гусев должен остаться "смотрящим", вряд ли Сметанин будет менять действующую команду и вообще у него нет всего необходимого опыта для этой должности. Непонятно, представил ли он стратегию развития, но его пролоббировали сверху", — отмечает источник в украинской власти.

По словам еще одного источника, Сметанин – кандидатура министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

"Он (Камышин — ред.) хотел Зимина (президент Государственной акционерной холдинговой компании "Артем", — ред.), но у того возникли проблемы с НАБУ. Как-то потом возник этот Сметанин", — отмечает еще один собеседник издания.

"Телеграф" обратился к министру стратегпрома Камышину, но он лично не прокомментировал эту информацию, а посоветовал обратиться по запросу к пресс-секретарю.

Третий источник издания в Кабмине также отметил, что Гусев уже забрал свои вещи из кабинета. "Вероятно, он поедет послом в Чехию, потому что нам эта страна также важна в контексте оружия", — добавляет собеседник.

Отметим также, что среди кандидатов на этот пост были нынешний заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Сергей Боев, а еще раньше рассматривался нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин.

Кто такой Герман Сметанин

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (инженер-конструктор колесных и гусеничных транспортных средств) и Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт им. Сикорского (управление в сфере оборонно-промышленного комплекса).

Работал инженером-конструктором в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова (2014-2016 годы), главным конструктором (2016-2017 годы) и главным инженером (2017-2020 годы) на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству на заводе им.Малышева (2020-2021 годы), директором Харьковского бронетанкового завода (2021-2022 годы) и по настоящее время — гендиректором ГП "Завод имени В.А. Малышева".

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" должен быть реформирован в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".