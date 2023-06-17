Глава "Укроборонпрома" примерит на себя роль посла: куда отправят чиновника

Украина определилась с должностью посла в Чехии

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев в течение следующей недели покинет свою должность и станет послом в Чехии.

Как сообщили источники "Телеграфа", результат работы чиновника на текущей должности уже давно вызывает недовольство у властей.

Пока на место Гусева рассматриваются несколько кандидатур, сам он скорее всего станет представителем нашей страны в Чешской Республике.

"Эта страна важна для нас в контексте оружия. А Гусев умеет договариваться", — говорят источники "Телеграфа".

Гусев работал в различных органах государственной власти с 2009 года, а с 2014 по 2016 был заместителем министра обороны.

После этого он работал советником в Мининфраструктуры и Минэкологии, а с 2019 по 2020 занимал должность главы Херсонской ОГА.

Должность главы Укроборонпрома он получил 3 декабря 2020 года.

Как известно, Гусев баллотировался в парламент 41-м номером в списке "Слуги народа", но снял свою кандидатуру после того, как стало известно, что он был фигурантом скандала вокруг коррупционных закупок у Минобороны, когда он занимал должность замминистра.

Стоит отметить, что Украина в настоящее время не имеет постоянного посла в Чехии, с 3 августа 2022 года временно исполнять его обязанности был назначен Виталий Усатый. Предыдущим послом в Чехии был Евгений Перебийнис, однако с 29 июля 2022 года его отозвали из-за перевода на должность заместителя главы МИД.

О том, что Гусева планируют уволить "Телеграфу" стало известно в марте 2023 года. Тогда источники в Кабмине рассказывали, что главной претензией к нему являлось то, что он "ничего не делает".