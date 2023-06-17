Глава "Укроборонпрому" приміряє на себе роль посла: куди відправлять чиновника

Україна визначилася з посадою посла у Чехії

Глава Укроборонпрому Юрій Гусєв протягом наступного тижня залишить свою посаду і стане послом у Чехії.

Як повідомили джерела "Телеграфа", результат роботи чиновника на поточній посаді вже давно викликає невдоволення у влади.

Поки на місце Гусєва розглядаються кілька кандидатур, сам він, швидше за все, стане представником нашої країни в Чеській Республіці.

"Ця країна важлива для нас у контексті зброї. А Гусєв уміє домовлятися", — кажуть джерела "Телеграфа".

Гусєв працював у різних органах державної влади з 2009 року, а з 2014 до 2016 був заступником міністра оборони.

Після цього він працював радником у Мінінфраструктури та Мінекології, а з 2019 по 2020 обіймав посаду голови Херсонської ОДА.

Посаду голови Укроборонпрому він отримав 3 грудня 2020 року.

Як відомо, Гусєв балотувався до парламенту 41-м номером у списку "Слуги народу", але зняв свою кандидатуру після того, як стало відомо, що він був фігурантом скандалу навколо корупційних закупівель у Міноборони, коли він обіймав посаду заступника міністра.

Варто зазначити, що Україна наразі не має постійного посла у Чехії, з 3 серпня 2022 року тимчасово виконувати його обов’язки було призначено Віталія Усатого. Попереднім послом у Чехії був Євген Перебийніс, проте з 29 липня 2022 року його відкликали через переведення на посаду заступника глави МЗС.

Про те, що Гусєва планують звільнити "Телеграфу", стало відомо в березні 2023 року. Тоді джерела в Кабміні розповідали, що головною претензією до нього було те, що він "нічого не робить".