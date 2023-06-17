Глава "Укроборонпрому" приміряє на себе роль посла: куди відправлять чиновника
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Україна визначилася з посадою посла у Чехії
Глава Укроборонпрому Юрій Гусєв протягом наступного тижня залишить свою посаду і стане послом у Чехії.
Як повідомили джерела "Телеграфа", результат роботи чиновника на поточній посаді вже давно викликає невдоволення у влади.
Поки на місце Гусєва розглядаються кілька кандидатур, сам він, швидше за все, стане представником нашої країни в Чеській Республіці.
"Ця країна важлива для нас у контексті зброї. А Гусєв уміє домовлятися", — кажуть джерела "Телеграфа".
Гусєв працював у різних органах державної влади з 2009 року, а з 2014 до 2016 був заступником міністра оборони.
Після цього він працював радником у Мінінфраструктури та Мінекології, а з 2019 по 2020 обіймав посаду голови Херсонської ОДА.
Посаду голови Укроборонпрому він отримав 3 грудня 2020 року.
Як відомо, Гусєв балотувався до парламенту 41-м номером у списку "Слуги народу", але зняв свою кандидатуру після того, як стало відомо, що він був фігурантом скандалу навколо корупційних закупівель у Міноборони, коли він обіймав посаду заступника міністра.
Варто зазначити, що Україна наразі не має постійного посла у Чехії, з 3 серпня 2022 року тимчасово виконувати його обов’язки було призначено Віталія Усатого. Попереднім послом у Чехії був Євген Перебийніс, проте з 29 липня 2022 року його відкликали через переведення на посаду заступника глави МЗС.
Про те, що Гусєва планують звільнити "Телеграфу", стало відомо в березні 2023 року. Тоді джерела в Кабміні розповідали, що головною претензією до нього було те, що він "нічого не робить".