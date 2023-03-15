У Зеленського вирішили звільнити топ-чиновника зі сфери оборони — джерела

Головним кандидатом на заміну вважається нардеп від "Слуги народу"

Важливим кадровим змінам навіть повномасштабна війна не стоїть на заваді. Так, голову "Укроборонпрому" Юрія Гусєва найближчим часом хочуть зняти з посади.

На його місце планують призначити одного з народних депутатів від "Слуги народу". Про це "Телеграфу" повідомили декілька обізнаних джерел.

"Основна претензія до Гусєва — він нічого не робить. Навіть те, що могла виробляти Україна — "Укроборонпромом" не робиться. Крім того, він людина Арахамії (голова фракції "Слуга народу". — Ред.), а зараз всіх людей Давида хочуть потихеньку прибрати", — зазначає джерело у Кабміні.

Юрій Гусєв

Ще один співрозмовник зазначає, що головним кандидатом на заміну Гусєва наразі є народний депутат від "Слуги народу", член комітету з національної безпеки та оборони Ігор Копитін.

"Він зрозуміла людина президенту та Єрмаку, наразі він найбільш вірогідний кандидат, але рішення ще приймається", — зазначає співрозмовник видання.

Ігор Копитін

Гусєв обіймає посаду керівника "Укроборонпрому" з 2020 року. До того очолював Херсонську облдержадміністрацію. Балотувався до парламенту 41 номером в списку "Слуги народу", але зняв свою кандидатуру після того, як стало відомо, що він був фігурантом скандалу навколо корупційних закупівель у Міноборони, коли він обіймав посаду заступника міністра. Неофіційно Гусєв вважався креатурою Давида Арахамії.

Зазначимо, що це не перше звільнення в сфері оборони за останні місяці. До того після гучних скандалів із закупками свої посади втратили заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, а також керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв.

Втім, кадрові перестановки відбуваються не лише в Міноборони — на початку лютого було звільнено керівника митниці, а днями — трьох голів ОВА.