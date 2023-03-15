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У Зеленського вирішили звільнити топ-чиновника зі сфери оборони — джерела

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Кадрові зміни скоро можуть зачепити концерн "Укроборонпром" Новина оновлена 15 березня 2023, 10:05
Кадрові зміни скоро можуть зачепити концерн "Укроборонпром". Фото Колаж "Телеграфу"

Головним кандидатом на заміну вважається нардеп від "Слуги народу"

Важливим кадровим змінам навіть повномасштабна війна не стоїть на заваді. Так, голову "Укроборонпрому" Юрія Гусєва найближчим часом хочуть зняти з посади.

На його місце планують призначити одного з народних депутатів від "Слуги народу". Про це "Телеграфу" повідомили декілька обізнаних джерел.

"Основна претензія до Гусєва — він нічого не робить. Навіть те, що могла виробляти Україна — "Укроборонпромом" не робиться. Крім того, він людина Арахамії (голова фракції "Слуга народу". — Ред.), а зараз всіх людей Давида хочуть потихеньку прибрати", — зазначає джерело у Кабміні.

Юрій Гусєв
Юрій Гусєв

Ще один співрозмовник зазначає, що головним кандидатом на заміну Гусєва наразі є народний депутат від "Слуги народу", член комітету з національної безпеки та оборони Ігор Копитін.

"Він зрозуміла людина президенту та Єрмаку, наразі він найбільш вірогідний кандидат, але рішення ще приймається", — зазначає співрозмовник видання.

Ігор Копитін
Ігор Копитін

Гусєв обіймає посаду керівника "Укроборонпрому" з 2020 року. До того очолював Херсонську облдержадміністрацію. Балотувався до парламенту 41 номером в списку "Слуги народу", але зняв свою кандидатуру після того, як стало відомо, що він був фігурантом скандалу навколо корупційних закупівель у Міноборони, коли він обіймав посаду заступника міністра. Неофіційно Гусєв вважався креатурою Давида Арахамії.

Зазначимо, що це не перше звільнення в сфері оборони за останні місяці. До того після гучних скандалів із закупками свої посади втратили заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, а також керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв.

Втім, кадрові перестановки відбуваються не лише в Міноборони — на початку лютого було звільнено керівника митниці, а днями — трьох голів ОВА.

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#Укроборонпром #Звільнення #Юрій Гусєв