Гайдай прокоментував чутки про своє нове призначення

Чиновник зазначив, що працював без перерв та відпустки більше року

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай відповів на чутки про те, що звільняється у зв’язку з тим, що його хочуть призначити послом до Казахстану.

Як повідомив чиновник у коментарі кореспонденту "Телеграфа", він з початку російського вторгнення працював без перерв та відпустки та хотів би спочатку трохи відпочити.

"Поки що немає жодного призначення", — прокоментував інформацію Гайдай.

Як повідомлялося раніше, вдень 14 березня з’явилася інформація, що Гайдай звільнився з посади Луганської ОВА. При цьому нардеп Олексій Гончаренко та журналістка Соня Кошкіна наголосили, що це пов’язано з його майбутнім призначенням на посаду посла України в Казахстані.

Варто зазначити, що ще наприкінці січня з’явилися чутки, що на місце голови Луганської ОВА може бути призначений заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

Сам же Гайдай тоді казав, що якщо буде ухвалено рішення відправити його до Казахстану, то він не заперечуватиме.

"Де мене бачить президент, там я і працюватиму", — говорив він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив про відкриття конкурсу на посади послів у 21 країну світу. При цьому випробувати себе може кожен, хто має необхідні навички.