Голову Луганської ОВА Гайдая можуть замінити "слугою народу"

Проти призначення Гайдая на нову посаду почали активно виступати росіяни

Сергія Гайдая, який є головою Луганської обласної військової адміністрації, можуть призначити послом у Казахстані, а на його місце призначити іншу людину. Вже відомо, чию кандидатуру розглядають на посаду.

Так, після захоплення російськими окупантами значної частини Луганської області, Гайдая вирішили перевести на те місце, де знадобиться його досвід. Казахстан — це важлива країна для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ і озброєння. Водночас він вигідний із погляду інвестицій. Про це виданню повідомили інформовані з планами кадрових змін джерела.

Водночас місце голови Луганської ОВА може зайняти "слуга" Максим Ткаченко. Він є заступником голови депутатської фракції "Слуга народу".

Наголошується, що проти призначення Гайдая на нову посаду почали активно виступати росіяни. А сам голова Луганської ОВА заявив, що готовий працювати там, куди його направить президент, передає "НВ".

"Де мене бачить президент, там я і працюватиму. Робота послом, це зовсім інший рівень державної служби... тим більше у такій країні, як Казахстан. Але за моїм призначенням потрібно питання ставити більше в ОП", — сказав Сергій Гайдай.

Про можливі кар’єрні зміни він, як виявилося, дізнався зі ЗМІ, поки лежав у лікарні під крапельницею після операції. На Банковій йому про це, мабуть, ще не повідомили.

"Планую через два дні їхати на передову. Тобто у мене все без змін", — підсумував голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого тижня в Україні було прийнято низку важливих кадрових рішень. Зокрема, йдеться про звільнення кількох голів обласних адміністрацій та заступників міністрів.