Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" розповів, чому в Україні розпочалися кадрові чистки

На 11-му місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну скандально відомий нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на нібито зустріч з українською громадою. Після того, як про це стало відомо, його вигнали з партії та фракції.

Раніше ми бачили масовий вихід чиновників різного роду з різних постів. І все це недарма.

Я впевнений, що стратегія наших союзників тепер буде такою: будь-яка допомога (гроші, озброєння, боєприпаси) – лише в обмін на реальну боротьбу з корупцією та реальне очищення влади. Хоча б найбільш "зашкварених" — прибрати.

Тому нещодавно полетів з тепленького місця заступник голови Офісу президента раніше недоторканний Кирило Тимошенко, чиє надмірно розкішне життя давно викликало безліч запитань.

З ним разом "полетів" заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який навідпочивався в Іспанії.

Після втратили пости п’ять найбільш "зашкварених" обласних прокурорів, і навіть п’ять глав областей. У Сумській області, де я проживаю, прямо збіглося – "полетіли" обидва.

Наголошую, союзники тепер тиснуть на українську владу в ракурсі: допомога в обмін на реформи та кадрові чистки.

Реформи у нас пішли. Обрали до "Нафтогазу" Нацраду, де іноземців більше, ніж українців. Це була вимога партнерів. Ми її виконали. Так Захід діятиме й надалі. Зокрема, після нашої перемоги, коли розпочнеться відновлення України. Допомога – лише за щось.

Я можу сміливо прогнозувати, що коли ми отримаємо черговий масштабний пакет фінансової чи військової допомоги, свого поста втратить одіозний заступник голови ОП – Татаров. Він точно "вилетить" наступним із голосно "зашкварених" персон. Зеленський горою стоятиме лише за голову ОП – Єрмака.

Щодо Миколи Тищенка (він же Коля-Котлета) та Юлії Тимошенко, які зараз опинилися в центрі уваги через свій відпочинок за кордоном.

Стрімке позбавлення "слуг" від Тищенка пов’язане з тим, що він став неймовірно токсичним. Якщо скандали з роботою ресторану під час ковідних обмежень, з його помпезними вечірками, з виходом із "Закарпатського котла" тощо спускали на гальмах, то "таїландські пригоди" – вже ні. Зеленський явно став жорсткішим щодо явно токсичних людей. Навіть якщо це його чи Єрмака близькі друзі-приятели.

Щодо Юлії Володимирівни та її відпочинку в Дубаї (як стверджується у журналістському розслідуванні), гадаю, після цього лідеру "Батьківщини" буде важко зібрати 5%, необхідних для проходу до Ради, на наступних виборах.