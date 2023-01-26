На скандал з Тищенком довелося відреагувати Зеленському: подробиці

У щоденному зверненні Зеленський згадав правила виїзду чиновників та нардепів за кордон

Скандал навколо поїздки народного депутата партії "Слуга народу" Миколи Тищенка до Таїланду дійшов і до президента України. Володимир Зеленський нагадав про контроль за поїздками державних службовців, якщо йдеться про виїзд за кордон у воєнний час.

Про це гарант говорив у ході традиційного вечірнього відеозвернення у четвер, 26 січня. Ролик опубліковано на його Телеграм-каналі. Зеленський заявив, що переміщення, зокрема, нардепів має відповідати рішенню Ради нацбезпеки та оборони України.

Так, президент повідомив, що дотримуватися вимоги РНБО мають за будь-якого виїзду державних чиновників, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, уповноважених на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування. Йдеться про заборону РНБО на перетин кордону, тільки якщо це не службове відрядження.

"Інших виїздів за кордон посадових осіб чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо", — сказав Володимир Зеленський у зверненні.

У свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду. Тоді як у Держприкордонслужбі повідомляють, що нардеп перетнув кордон законно.

Нагадаємо, нардеп Микола Тищенко поїхав до Таїланду на зустріч з українською громадою, проте отримав жорстку реакцію з боку керівництва своєї партії. Тищенка виключать із партії "Слуга народу" та звільнять з посади заступника голови однойменної фракції.