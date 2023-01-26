Батальйон Бангкок: нардеп Тищенко махнув до Таїланду під час війни

Микола Тищенко поїхав обговорювати питання із представниками української громади

На 11-му місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну скандально відомий нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч із українською громадою.

Як повідомляється на офіційному сайті посольства України в Таїланді, у чотиризірковому готелі "Novotel" Тищенко зібрався обговорювати питання "поліпшення взаємодії" з представниками української громади у Королівстві.

"Шановні громадяни України! Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-го скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд", — йдеться у повідомленні.

Захід заплановано на 27 січня. у місті Бангкок.

Варто зазначити, що під час нещодавнього засідання Ради нацбезпеки та оборони України було ухвалено рішення, яке забороняє нардепам та іншим чиновникам виїзд за кордон, окрім службових відряджень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микола Тищенко отримав нову посаду у Верховній Раді.

Також ми повідомляли про те, що Тищенко та ще двоє "слуг" забули вказати мільйони у деклараціях.