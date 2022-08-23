"Це невиліковне": Тищенко і ще двоє "слуг" забули вказати мільйони в деклараціях

Загалом народні обранці не вказали у своїх деклараціях майна на 2,5 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції викрило трьох народних депутатів України у декларуванні недостовірних відомостей. Чиновники вочевидь забули вказати у своїх деклараціях майно на понад 2,5 мільйона гривень. Усі троє, на диво, належать до президентської партії "Слуга народу". Йдеться про горезвісного Миколу Тищенка, який нещодавно лише за одну добу встиг двічі потрапити у скандали, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова. Такий розвиток подій став приводом для дискусій серед користувачів мережі.

Як повідомляють на офсайті НАЗК, загальна сума вказаних недостовірних відомостей у деклараціях посадовців перевищує 2,5 мільйона гривень.

Так, усіма улюблений Микола Тищенко, який заперечує свою причетність до систематичних скандалів на Банковій, забув вказати у своїй декларації автомобіль MERCEDES-BENZ S430, 2003 року випуску. Машина належить нардепу з 2003 року.

Згідно з оцінками експертів, вартість такого авто станом на 2003 рік могла становити близько 500 тисяч гривень.

"Слуга" Роман Мулик у декларації за 2020 рік не вказав земельну ділянку. Крім того, чиновник заніс до документа недостовірні відомості щодо вартості ще чотирьох земельних ділянок, двох місць для парковки, а також квартири.

Приблизна вартість цих відомостей перевищує суму у 1 мільйон гривень.

Що стосується нардепа Олексія Кузнєцова, то він у своїй декларації недостовірні відомості щодо вартості двох житлових будинків, нежитлової споруди, автівки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 року випуску, а також земельної ділянки, орендодавцем якої він є.

Сума некоректно внесених відомостей є більшою за 1 мільйон гривень.

У мережі користувачі мережі бурхливо обговорюють забудькуватість народних обранців, проте, відзначають, що сильно цьому факту не здивовані, адже не марно колись придумали прислів'я "комусь війна, а комусь мати рідна…".

Дехто наголошує, що президент Володимир Зеленський не повинен залишатися осторонь і обов'язково відреагувати на дії партійців. Водночас більшість зійшлися на думці, що "слуг" потрібно покарати, відправивши рити окопи, а гроші конфіскувати та віддати їх на потреби Збройних українських сил.