"Это неизлечимо": Тищенко и еще двое "слуг" забыли указать миллионы в декларациях

В целом, народные избранники не указали в своих декларациях имущества на 2,5 миллиона гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разоблачило трех народных депутатов Украины в декларировании недостоверных сведений. Чиновники, очевидно, забыли указать в своих декларациях имущество более чем на 2,5 миллиона гривен. Все трое, удивительным образом, принадлежат к президентской партии "Слуга народа". Речь идет о пресловутом Николае Тищенко, который недавно только за одни сутки успел дважды попасть в скандалы, Романа Мулика и Алексея Кузнецова. Такое развитие событий послужило поводом для дискуссий среди пользователей сети.

Как сообщают на офсайте НАПК, общая сумма указанных недостоверных сведений в декларациях должностных лиц превышает 2,5 миллиона гривен.

Да, всеми любимый Николай Тищенко, отрицающий свою причастность к систематическим скандалам на Банковой, забыл указать в своей декларации автомобиль MERCEDES-BENZ S430, 2003 года выпуска. Машина принадлежит нардепу с 2003 года.

Согласно оценкам экспертов, стоимость такого авто по состоянию на 2003 год могла составить около 500 тысяч гривен.

"Слуга" Роман Мулык в декларации за 2020 год не указал земельный участок. Кроме того, чиновник занес в документ недостоверные сведения о стоимости еще четырех земельных участков, двух парковочных мест, а также квартиры.

Приблизительная стоимость этих сведений превышает сумму в 1 миллион гривен.

Что касается нардепа Алексея Кузнецова, то он в своей декларации недостоверны сведения о стоимости двух жилых домов, нежилого сооружения, автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2006 года выпуска, а также земельного участка, арендодателем которого он является.

Сумма некорректно внесенных сведений больше 1 миллиона гривен.

В сети пользователи сети бурно обсуждают забывчивость народных избранников, однако, отмечают, что сильно этому факту не удивлены, ведь не зря когда-то придумали пословицу "кому война, а кому и мать родная…".

Некоторые подчеркивают, что президент Владимир Зеленский не должен оставаться в стороне и обязательно отреагировать на действия партийцев. В то же время, большинство сошлось во мнении, что "слуг" нужно наказать, отправив рыть окопы, а деньги конфисковать и отдать их на нужды Вооруженных украинских сил.