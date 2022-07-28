Тищенко за сутки дважды встрял в скандал: при чем здесь Марьяна Безуглая и Крещение Руси

После споров с коллегой Тищенко умудрился ошибиться в сообщении по случаю Дня Государственности

В парламентской фракции "Слуга народа" не утихает скандал между нардепами Марьяной Безуглой и Николаем Тищенко. Они в очередной раз обменялись "любезностями" — Безуглая обвинила Тищенко в желании дружить с новой судьей Конституционного суда, а тот в ответ отправил ее в психушку.

Дискуссия между народными избранниками разгорелась в комментариях к публикации Марьяны Безуглой на ее Facebook-странице. Она выложила фотографии Николая Тищенко вместе с Ольгой Совгирею — новоназначенной судьей Конституционного суда — и написала: "Когда очень хочется иметь фото с новоназначенной судьей Конституционного суда. Можно потом показать, что Николай Тищенко в "теме". Не в "теме", Николай! Ольга Владимировна — доктор юридических наук, профессор, конституционалист и просто леди, и ничего она тебе не "порешает"".

На это сообщение отреагировал Николай Тищенко, который сначала решил отправить свою коллегу по фракции "в дурдом", а затем исправил свой же комментарий и оставил пожелание Безуглой "найти своего принца". На то, что Тищенко исправлял собственный комментарий, указала сама Безуглая, а он оправдался "желанием раскрыть тему глубже".

На Facebook-странице Николая Тищенко также появилась публикация с информацией о назначении Ольги Совгири судьей Конституционного суда. Также нардеп поздравлял Андрея Костина с тем, что тот вступил в должность нового генпрокурора.

После этого инцидента неприятности для Тищенко не закончился, ведь он успел оконфузиться в поздравлении украинцев с Днем Крещения Руси, написав, что это событие произошло в 1034 году (Год крещения Руси – 988 – ред.)

"Когда в 1034 году Великий Киевский князь Владимир окрестил Русь, мы начали историю христианства в Восточной Европе. Нас множество раз пытались уничтожить. Но мы всегда стояли и будем стоять насмерть за свою землю", — написал Тищенко в четверг, 28 июля.

После того как Тищенко в комментариях пристыдили за незнание важных для Украины дат, нардеп исправил свою ошибку и написал:"Когда 1034 года назад Великий Киевский князь Владимир окрестил Русь, мы начали историю христианства в Восточной Европе…".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Николай Тищенко обиделся на то, что его сняли с должности главы закарпатской "Слуги народа". Нардепу не понравилась формулировка президента Украины Владимира Зеленского, в которой он аргументировал эти кадровые перестановки.