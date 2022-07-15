"Скандал в "Слуге народа": Безуглая хочет исключить из фракции Тищенко

Депутат вспомнила своему коллеге многочисленные скандалы с его участием

Депутат от фракции "Слуга народа", известная целым рядом скандалов Марьяна Безуглая, решила, что в парламентской фракции политсилы не место ее не менее одиозному коллеге Николаю Тищенко. Она предложила исключить его как из партии, так и из ее парламентского представительства.

Свое обращение на этот счет она опубликовала в Facebook. Документ, адресованный главе партии Елене Шуляк и лидеру фракции Давиду Арахамии, Безуглая указала целый список причин, по которым это решение должно быть принято. В частности, она обвинила Тищенко в невыполнении устава партии и решений руководства "Слуги народа", совершении дискредитирующих действий и членстве в другой политсиле.

В подтверждение своих слов в заявлении Безуглая перечисляет несколько журналистских расследований, в которых Тищенко обвиняют в коррупции, махинациях с недвижимостью и сотрудничестве с членами других партий, которые вредили интересам "Слуги народа". Кроме того, она напомнила недавний скандал с бронежилетами. В июне Тищенко передал теоробороне Киева непригодное защитное снаряжение, почти 40-летней давности и не сертифицированное. Не обошла вниманием Безуглая и тот факт, что во время жесткого локдауна ресторан Тищенко "Велюр" продолжал работать, и сомнительное награждение своего коллеги пистолетом от МВД, и еще целый ряд подобных инцидентов.

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"Прошу рассмотреть вопрос о прекращении членства в партии, ее уставных органах и исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Тищенко Николая Николаевича", — написала в заявлении Безуглая.

Как сообщал "Телеграф", это не первый громкий скандал в "Слуге народа". Ее депутаты попадали в ДТП, в том числе смертельные, а Алексей Ковалев умудрился пойти на коллаборацию ради должности в оккупационных властях Херсона.