От обвинений в коррупции до пиара на Вооруженных силах: СМИ рассказали вопиющие факты о Марьяне Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая за время своей работы в Верховной Раде запомнилась рядом скандалов и резонансных инициатив, большинство из которых вызвали стабильную критику в украинском обществе.

Об этом говорится в статье "Скандалы, интриги, сомнительные связи: как Марьяна Безугла реформирует СБУ и помогает украинской армии".

В частности, еще в начале своей политической карьеры бывший врач Безуглая попала в скандал, связанный с обвинениями в подкупе избирателей во время предвыборной кампании в Верховную Раду.

Позже уже во время работы в парламенте она запомнилась множеством резонансных, а порой откровенно странных законодательных инициатив. В том числе, работой над реформой СБУ, не имея при этом элементарных профессиональных знаний по предмету реформы.

Кроме того, уже во время полномасштабного вторжения Российской Федерации Безугла активно продвигала законопроект, согласно которому командир должен получить право расстреливать подчиненных солдат без суда и следствия. В конце концов после массовой критики нардепка от своей идеи отказалась.

Напомним, Безугла в последнее время публикует много фото по расположению Вооруженных сил Украины, ее нахождение там также стало поводом для скандала. Сама нардеп так и не смогла конкретно объяснить, что она делает среди военных.