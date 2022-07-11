Від звинувачень у корупції до піару на Збройних силах: ЗМІ розповіли кричущі факти про Мар’яну Безуглу

Народний депутат Мар’яна Безугла за час своєї роботи у Верховній Раді запам’яталась рядом скандалів та резонансних ініціатив, більшість з яких викликали стабільну критику в українському суспільстві.

Про це сказано у статті "Скандали, інтриги, сумнівні зв'язки: як Мар'яна Безугла реформує СБУ та допомагає українській армії".

Зокрема, ще на початку своєї політичної кар’єри колишній лікар Безугла потрапила у скандал, пов’язаний із звинуваченнями у підкупі виборців під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради.

Пізніше, уже під час роботи у парламенті, вона запам’яталась безліччю резонансних, а деколи відверто дивних законодавчих ініціатив. У тому числі, роботою над реформою СБУ, не маючи при цьому елементарних професійних знань щодо предмету реформи.

Крім того, уже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації Безугла активно просувала законопроект, згідно якого командир мав би отримати право розстрілювати підлеглих солдат без суду та слідства. Зрештою, після масової критики, нардепка від своєї ідеї відмовилась.

Нагадаємо, Безугла останнім часом публікує багато фото із розташування Збройних сил України, її знаходження там також стало приводом до скандалу. Сама нардеп так і не змогла конкретно пояснити, що саме вона робить серед військових.