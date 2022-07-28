Тищенко за добу двічі встряг у скандал: до чого тут Мар'яна Безугла та Хрещення Русі

Після суперечок з колегою Тищенко примудрився помилитися у дописі з нагоди Дня Державності

У парламентській фракції "Слуга народу" не вщухає скандал між нардепами Мар'яною Безуглою та Миколою Тищенком. Вони черговий раз обмінялися "люб'язностями" — Безугла звинуватила Тищенка у бажанні дружити з новою суддею Конституційного суду, а той у відповідь відправив її у психлікарню.

Дискусія між народними обранцями розгорілася у коментарях до публікації Мар'яни Безуглої на її Facebook-сторінці. Вона виклала фотографії Миколи Тищенка разом з Ольгою Совгирею — новопризначеною суддею Конституційного суду — й написала: "Коли дуже хочеться мати фото з новопризначеною суддею Конституційного суду. Можна потім показати, що Микола Тищенко в "темі". Не в "темі", Миколо! Ольга Володимирівна — доктор юридичних наук, професор, конституціоналіст і просто леді. І нічого вона тобі не "порішає"".

На цей допис відреагував Микола Тищенко, який спочатку вирішив відправити свою колегу по фракції "в дурдом", а потім виправив свій же коментар і залишив побажання Безуглій "знайти свого принца". На те, що Тищенко виправляв власний коментар вказала сама Безугла, а він виправдався "бажанням розкрити тему глибше".

Додамо, що на Facebook-сторінці Миколи Тищенка також з'явилася публікація з інформацією про призначення Ольги Совгирі суддею Конституційного суду. Також нардеп вітав Андрія Костіна з тим, що той обійняв посаду нового генпрокурора.

Після цього інциденту неприємності для Тищенка не закінчився, адже він встиг осоромитися у привітанні українців з Днем Хрещення Русі, написавши, що ця подія відбулася у 1034 році (Рік хрещення Русі – 988 — ред.)

"Коли у 1034 році Великий Київський князь Володимир охрестив Русь, ми розпочали історію християнства у Східній Європі. Нас безліч разів намагалися знищити. Але ми завжди стояли й будемо стоять на смерть за свою землю", — написав Тищенко у четвер, 28 липня.

Після того, як Тищенка у коментарях присоромили за незнання важливих для України дат, нардеп виправив свою помилку й написав: "Коли 1034 роки тому Великий Київський князь Володимир охрестив Русь, ми розпочали історію християнства у Східній Європі…".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Микола Тищенко образився на те, що його зняли з посади голови закарпатської "Слуги народу". Нардепу не сподобалося формулювання президента України Володимира Зеленського, у якому він аргументував ці кадрові перестановки.