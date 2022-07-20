Не здивувався, але образився: Тищенко відреагував на свою відставку в "Слузі народу"

Нардеп стверджує, що не провокував і не був героєм скандалів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, якого напередодні змістили з посади голови закарпатського осередку політсили, прокоментував це рішення. За його словами, він не здивувався такому рішенню в цілому, але образився на формулювання, з якими воно відбулось.

Свою реакцію нардеп виклав дописом у соціальних мережах. "Посилення влади на місцях під час війни, неминуче веде до того, що голова області повинен керувати і партійним осередком. Така стратегія є доцільною і буде розповсюджуватися усією країною", — написав він. Тищенко також похвалив Віктора Микиту, який відтепер виконуватиме його функції. Нагадав, що той з перших днів війни активно допомагав у питаннях прийому та доставки гуманітарних вантажів. Тепер Тищенко обіцяє допомагати своєму наступнику навіть попри те, що є киянином. "Я продовжу уважно слідкувати за процесами в регіоні і не дам місцевим "князькам" і колаборантам підняти голову. Як би вони там не раділи другий день", — йдеться у дописі нардепа.

А от що Тищенка здивувало, так це те, що його звільнили за "сумнівні піар-акції, скандали та сварки". Нардеп наголосив, що за 3 роки перебування у владі не провокував нічого подібного, хіба що мало не побився з колаборантом Іллею Кивою. Цю справу він пообіцяв при нагоді довести до кінця. "Щодо інших звинувачень, то протягом 3 років жодне з них не знайшло свого підтвердження далі, ніж заголовка "замовної" новини", — заявив "слуга народу".

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Як повідомляв "Телеграф", про те, що Тищенко лукавить щодо відсутності скандалів, нещодавно нагадала його не менш одіозна колега по парті Мар’яна Безугла. Вона подала керівництву партії заяву із закликом виключити колегу з політсили та її парламентської фракції. І перерахувала у ній цілу низку скандалів за участі Тищенка – від роботи його ресторану "Велюр" під час жорсткого локдауну в Києві до передачі столичній теробороні непридатних бронежилетів.