Не удивился, но обиделся: Тищенко отреагировал на свою отставку в "Слуге народа"

Нардеп утверждает, что не провоцировал и не был героем скандалов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, которого накануне сместили с поста председателя закарпатской ячейки политсилы, прокомментировал это решение. По его словам, он не удивился такому решению в целом, но обиделся на формулировки, с которыми это произошло.

Свою реакцию нардеп изложил в социальных сетях. "Усиление власти на местах во время войны, неизбежно ведет к тому, что глава области должен руководить и партийной ячейкой. Такая стратегия целесообразна и будет распространяться по всей стране", — написал он. Тищенко также похвалил Виктора Микиту, который будет выполнять его функции. Он напомнил, что тот с первых дней войны активно помогал в вопросах приема и доставки гуманитарных грузов. Теперь Тищенко обещает помогать своему преемнику даже несмотря на то, что киевлянин. "Я продолжу внимательно следить за процессами в регионе и не дам местным "князькам" и коллаборантам поднять голову. Как бы они там ни радовались второй день", — говорится в сообщении нардепа.

А вот что Тищенко удивило, так это то, что его уволили за "сомнительные пиар-акции, скандалы и ссоры". Нардеп подчеркнул, что за 3 года пребывания у власти не провоцировал ничего подобного, разве что чуть не подрался с коллаборантом Ильей Кивой. Это дело он пообещал при возможности довести до конца. "Что касается других обвинений, то в течение 3 лет ни одно из них не нашло своего подтверждения дальше, чем заголовка "заказной" новости", — заявил "слуга народа".

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Как сообщал "Телеграф", о том, что Тищенко лукавит об отсутствии скандалов, недавно напомнила его не менее одиозная коллега по партии Марьяна Безуглая. Она подала руководству партии заявление с призывом исключить коллегу из политсилы и ее парламентской фракции. И перечислила в ней целый ряд скандалов с участием Тищенко — от работы его ресторана "Велюр" во время жесткого локдауна в Киеве до передачи столичной терробороне непригодных бронежилетов.