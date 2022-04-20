В НАПК объяснили, почему имущество Медведчука до сих пор не конфисковали

Ситуация может поменяться уже на этой неделе

Конфискация имущества подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука пока невозможна из-за законодательных ограничений.

Об этом проинформировал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в комментарии "Радио Свобода".

"Пока закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы", — сказал он.

Новиков отметил, что ситуация может измениться уже на этой неделе, если Верховная рада одобрит законопроект №7194.

Речь идет о проекте изменений в законодательные акты по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц.

Как сообщалось ранее, 27 февраля в СМИ появилась информация о том, что Медведчук, который находился под домашним арестом, сбежал. Позже эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

Что касается его жены, Оксаны Марченко, то она покинула Украину еще 19 февраля. В СМИ сообщили, что она уехала через пункт пропуска в Черниговской области на территорию Беларуси вместе со своими охранниками.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчука задержали при попытке выехать из страны, а 16 апреля суд отправил его под стражу без права внести залог.

Во время обысков в особняке нардепа были обнаружены многочисленные предметы роскоши, включая многочисленные произведения мировых художников, шубы, оружие и даже золотую статуэтку коня.

Кроме того, на территории особняка была создана копия люксового вагона "Pullman", которые были популярны среди богатых европейцев в прошлом веке.