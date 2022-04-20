У НАЗК пояснили, чому майно Медведчука досі не конфіскували

Ситуація може змінитись вже цього тижня

Конфіскація майна підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука поки що неможлива через законодавчі обмеження.

Про це поінформував голова Національного агентства із запобігання корупції (НАПК) Олександр Новіков у коментарі "Радіо Свобода".

"Поки що закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", — сказав він.

Новіков зазначив, що ситуація може змінитися вже цього тижня, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт №7194.

Йдеться про проєкт змін до законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб.

Як повідомлялося раніше, 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко.

Щодо його дружини, Оксани Марченко, то вона залишила Україну ще 19 лютого. У ЗМІ повідомили, що вона поїхала через пункт пропуску на Чернігівщині на територію Білорусі разом зі своїми охоронцями.

12 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Медведчука затримали під час спроби виїхати з країни, а 16 квітня суд відправив його під варту без права внести заставу.

Під час обшуків в особняку нардепа було виявлено численні предмети розкоші, включаючи численні твори світових художників, шуби, зброю і навіть золоту статуетку коня.

Крім того, на території особняка було створено копію люксового вагону "Pullman", які були популярні серед багатих європейців у минулому столітті.