Рус

"Янукович і Пшонка нервово курять осторонь": в особняку Медведчука знайшли золотого жеребця (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
944
Палац Медведчука Новина оновлена 18 квітня 2022, 22:16
Палац Медведчука

В особняку "кума путіна" знайшли безліч предметів розкоші

В особняку підозрюваного в держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука знайшли золотого жеребця та безліч інших цінних речей.

Кадрами обшуків поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Пшонка (ексгенпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка) – профан у порівнянні з цими панами", – написав він.

Геращенко зазначив, що у порівнянні з золотим жеребцем, президент-втікач Віктор Янукович зі своїм золотим батоном "нервово курить осторонь".

В особняку також було знайдено численні твори світових художників, а також цілу кімнату-гардеробну для шуб дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Здається, всі вкрадені національні багатства українців сховані в цій шаленій розкоші", — додав він і зазначив, що Межигір’я Януковича у порівнянні з побаченим є "хижиною на курячих ніжках".

Як повідомлялося раніше, до початку військового вторгнення росії Медведчук перебував під домашнім арештом, проте згодом втік і намагався виїхати з України. У цей момент його і затримали бійці СБУ.

16 квітня суд у Львові прийняв для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Теги:
#Україна #Віктор Медведчук #Антон Геращенко
Володимир Зеленський
Україна
Вступ України до ЄС: Зеленський повідомив, коли чекає на фінальний етап
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Вступ України до ЄС: Зеленський повідомив, коли чекає на фінальний етап
Дата публікації
Категорія
Російський десантний корабель "Цезар Куніков"
Знищено командира великого десантного корабля росії, який встиг "відзначитися" в Бердянську
Дата публікації
Категорія
Обстріляний Ізюм в Харківській області
Українські бійці звільнили ще кілька населених пунктів: що відомо
Дата публікації
Категорія
Гривні обіцяють стабільність, якщо війна не втрутиться
Чи чекати "валютних гойдалок" на чорному ринку після Великодня — прогноз експерта
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості гатять ракетами