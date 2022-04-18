"Янукович і Пшонка нервово курять осторонь": в особняку Медведчука знайшли золотого жеребця (відео)

В особняку "кума путіна" знайшли безліч предметів розкоші

В особняку підозрюваного в держзраді нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука знайшли золотого жеребця та безліч інших цінних речей.

Кадрами обшуків поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Пшонка (ексгенпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка) – профан у порівнянні з цими панами", – написав він.

Геращенко зазначив, що у порівнянні з золотим жеребцем, президент-втікач Віктор Янукович зі своїм золотим батоном "нервово курить осторонь".

В особняку також було знайдено численні твори світових художників, а також цілу кімнату-гардеробну для шуб дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Здається, всі вкрадені національні багатства українців сховані в цій шаленій розкоші", — додав він і зазначив, що Межигір’я Януковича у порівнянні з побаченим є "хижиною на курячих ніжках".

Як повідомлялося раніше, до початку військового вторгнення росії Медведчук перебував під домашнім арештом, проте згодом втік і намагався виїхати з України. У цей момент його і затримали бійці СБУ.

16 квітня суд у Львові прийняв для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.