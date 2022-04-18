"Янукович и Пшонка нервно курят в сторонке": в особняке Медведчука нашли золотого жеребца (видео)
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В особняке "кума путина" нашли множество предметов роскоши
В особняке подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука нашли золотого жеребца и множество других ценных вещей.
Кадрами обысков поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
"Пшонка (экс-генпрокурор времен Януковича Виктор Пшонка) — профан по сравнению с этими господами", — написал он.
Геращенко отметил, что по сравнению с золотым жеребцом, беглый президент Виктор Янукович со своим золотым батоном "нервно курит в сторонке".
В особняке также были найдены многочисленные произведения мировых художников, а также целая комната-гардеробная для шуб жены Медведчука Оксаны Марченко.
"Кажется, все украденные национальные богатства украинцев спрятаны в этой безумной роскоши", — добавил он и отметил, что Межигорье Януковича по сравнению с увиденным является "хижиной на курьих ножках".
Как сообщалось ранее, до начала военного вторжения россии Медведчук находился под домашним арестом, однако затем сбежал и пытался выехать из Украины. В этот момент его и задержали бойцы СБУ.
16 апреля суд во Львове принял для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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