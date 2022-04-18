"Янукович и Пшонка нервно курят в сторонке": в особняке Медведчука нашли золотого жеребца (видео)

В особняке "кума путина" нашли множество предметов роскоши

В особняке подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука нашли золотого жеребца и множество других ценных вещей.

Кадрами обысков поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Пшонка (экс-генпрокурор времен Януковича Виктор Пшонка) — профан по сравнению с этими господами", — написал он.

Геращенко отметил, что по сравнению с золотым жеребцом, беглый президент Виктор Янукович со своим золотым батоном "нервно курит в сторонке".

В особняке также были найдены многочисленные произведения мировых художников, а также целая комната-гардеробная для шуб жены Медведчука Оксаны Марченко.

"Кажется, все украденные национальные богатства украинцев спрятаны в этой безумной роскоши", — добавил он и отметил, что Межигорье Януковича по сравнению с увиденным является "хижиной на курьих ножках".

Как сообщалось ранее, до начала военного вторжения россии Медведчук находился под домашним арестом, однако затем сбежал и пытался выехать из Украины. В этот момент его и задержали бойцы СБУ.

16 апреля суд во Львове принял для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.