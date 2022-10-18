"Пустили кота до сметани", — критикують таке рішення українці

У Верховній Раді України з’явилася тимчасова слідча комісія (ТСК) з питань ефективності Держагентства лісових ресурсів, — очолив її скандально відомий нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко.

"За" призначення проголосували 158 народних обранців, повідомив депутат Олексій Гончаренко.

ТСК займатиметься розслідуванням можливих фактів неефективної роботи Державного агентства лісових ресурсів України.

Результати голосування у Раді

Зауважимо, що питання збереження лісових ресурсів України зараз стоїть особливо гостро, оскільки "чорні лісники" і так були активними, а напередодні важкої зими можуть посилити незаконну вирубку.

І факт, що на таку відповідальну посаду призначили Тищенка, — помітно розчарував українців.

"Це жарт?!", "П***а карпатським лісам", "Дурдом", "Закривайте цей цирк", "Тищенко та ефективність не сумісні", "А коли йому героя України дадуть?", "Це жах", "Пустили кота до сметани", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Варто зауважити, що раніше Коля Тищенко прославився на всю країну цілою низкою скандалів, — насамперед він як "Коля Оболонський" фігурує в записах про кримінальні угруповання 1990-х років.

Крім того, великий скандал виник, коли ресторан Тищенка "Велюр" продовжував працювати у Києві під час жорсткого карантину, — потім його ще й запідозрили в ухиленні від сплати податків.

Наприкінці 2021 року Тищенко отримав ще одне прізвисько "Коля-котлета", коли запропонував перейменувати котлети на мітболи.

Як повідомляв "Телеграф", вже у розпал війни Тищенко відзначився, подарувавши теробороні бронежилети, які прострілювалися.