"Пустили кота к сметане", — критикуют такое решение украинцы

В Верховной Раде Украины появилась временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам эффективности Госагентства лесных ресурсов, — возглавил ее скандально известный нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко.

"За" назначение проголосовали 158 народных избранников, сообщил один из них Алексей Гончаренко.

ВСК будет заниматься расследованием возможных фактов неэффективной работы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Результаты голосования в Раде

Заметим, что вопрос сохранения лесных ресурсов Украины сейчас стоит особо остро, поскольку "черные лесники" и так были активны, а в преддверии тяжелой зимы могут усилить незаконную вырубку.

И факт, что на такой ответственный пост назначили Тищенко, — заметно раззадорил украинцев.

"Это шутка?!", "П***а карпатским лесам", "Дурдом", "Закрывайте этот цирк", "Тищенко и эффективность не совместимы", "А когда ему героя Украины дадут?", "Это ужас", "Пустили кота к сметане", — среди прочего, пишут в комментариях.

Стоит заметить, что ранее Коля Тищенко прославился на всю страну целым рядом скандалов, — прежде всего, он как "Коля Оболонский" фигурирует в записях о криминальных группировках 1990-ых годов.

Кроме того, большой скандал возник, когда ресторан Тищенко "Велюр" продолжал работать в Киеве во время жесткого карантина, — потом его еще и заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

В конце 2021 года Тищенко получил еще одно прозвище "Коля-котлета", когда предложил переименовать котлеты в митболы.

Как сообщал "Телеграф", уже в разгар войны Тищенко отличился, подарив терробороне бронежилеты, которые простреливались.