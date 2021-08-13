"Велюр" Тищенко заподозрили в уклонении от уплаты налогов: чек из ресторана облетел соцсети

В ресторане "Велюр" в Киеве, принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, который отправился в летний отпуск в Грецию, диапазон цен гораздо выше, чем в среднем столичном кафе.

Это видно из чека за 10 августа 2021 года, который опубликовал на своей странице в Facebook бизнесмен и общественный деятель Евгений Городецкий, передает "Главком".

Пользователей сети заинтересовали не только стоимость блюд в заведении, но и то, что чек оказался еще и не фискальным.

"А это и нех*ра и не фискальный чек. Альо, ГФС, здесь топовый ресторанчик нужно проверить", - обратились в комментариях к Государственной фискальной службе.

Отметим, что цены в скандальном ресторане Николая Тищенко уже давно стали легендой. Так, в 2020 году в сети появилось фото чека из киевского ресторана "Велюр", на котором видна стоимость порции чая ("Чай ягідний мікс") - 580 гривен. Чек сделан в январе 2020 года несмотря на то, что на нем указана дата за 2019.

"Не смог отчитался за сумму 84 чашек чая в ресторане СН Тищенко "велюр", - отписали к фото в Twitter.

Напомним, что в прошлом году ресторан "Велюр" продолжал работать во время ужесточенного карантина в связи с пандемией коронавируса. После этого председатель ВРУ Дмитрий Розумков прокомментировал работу заведения заявив, что "закон один для всех".

Позже сам Тищенко сказал, что в ресторане соблюдали карантин, но иногда там проходят "личные встречи". Он заявил, что готов выплатить соответствующий штраф. В мае "слуга народа" пообещал до окончания карантина кормить киевских врачей.