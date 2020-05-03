Нардеп Тищенко будет кормить киевских врачей до конца карантина

Новости Украины:Николай Тищенко пообещал до окончания карантина готовить обеды для киевских медиков.

Народный депутат Николай Тищенко заявил о том, что его ресторан "Велюр" заплатит штраф, если подтвердится, что он нарушил закон, а также пообещал до окончания карантина готовить обеды для киевских врачей.

Об этом Тищенко написал в Facebook.

"Друзья! Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", - отметил депутат.

Кроме того, он заявил о намерении своими руками готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

Рассказать подробности Тищенко обещал позже.

Как сообщалось, журналисты в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что столичный ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта", принадлежащий заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, во время карантина посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.

Сам Тищенко заявил, что придерживается карантина, а в своем ресторане проводит личные встречи.