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Нардеп Тищенко будет кормить киевских врачей до конца карантина

Нардеп Тищенко будет кормить киевских врачей до конца карантина
23:57 Вс, 3 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Николай Тищенко пообещал до окончания карантина готовить обеды для киевских медиков.

Народный депутат Николай Тищенко заявил о том, что его ресторан "Велюр" заплатит штраф, если подтвердится, что он нарушил закон, а также пообещал до окончания карантина готовить обеды для киевских врачей.

Об этом Тищенко написал в Facebook.

"Друзья! Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", - отметил депутат.

Кроме того, он заявил о намерении своими руками готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

Рассказать подробности Тищенко обещал позже.

"Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента

Как сообщалось, журналисты в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что столичный ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта", принадлежащий заместителю председателя фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, во время карантина посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.

Сам Тищенко заявил, что придерживается карантина, а в своем ресторане проводит личные встречи.

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Депутат, Медики, Карантин, Нардеп, Николай Тищенко, Велюр.
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