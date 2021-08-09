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Тищенко из "Слуги народа" засветился на элитном курорте в Греции (фото)

Тищенко из "Слуги народа" засветился на элитном курорте в Греции (фото)
10:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram Николая Тищенко

Украинский политик, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, который недавно без причины выбил из рук нардепа Александра Куницкого телефон, ушел в отпуск и теперь наслаждается летним отдыхом в Европе. Нет, не в Украине.

На днях бывшего телеведущего с супругой Аллой Барановской засняли на пляже элитного греческого острова Миконос, где проводят свое свободное время такие знаменитости, как Николас Кейдж, Майкл Джордан, Деми Мур. Последняя, кстати, только в июле отдохнула в этом месте. Фото были присланы читателями издания Vesti.ua.

По утверждениям пресс-службы Тищенко, элитный отпуск нардепа отражен в его декларации.

Николай Тищенко с Аллой Барановской Греция

Николай Тищенко с Аллой Барановской миконос море

Николай Тищенко с Аллой Барановской Греция

Позже и сама Барановская подтвердила в Инстаграме информацию, что она с мужем действительно сейчас в Греции.

Николай Тищенко с Аллой Барановской

Николай Тищенко с Аллой Барановской

Отметим, что Николай Тищенко часто попадает в неловкие ситуации. В июне депутат буквально задержал самолет с украинскими пассажирами только из-за того, что с нескольких дублей снимал видеообращение к... украинцам!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 982

Все по теме:

Греция, Николай Тищенко, Миконос, Алла Барановская.
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