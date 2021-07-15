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В черном бикини: Деми Мур показала стройную фигуру в 58 лет (фото)

В черном бикини: Деми Мур показала стройную фигуру в 58 лет (фото)
15:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Demi Moore

Американская актриса Деми Мур вместе с 32-летней дочерью Румер Уиллис, которая недавно сменила свой имидж и перекрасилась в рыжий цвет, нежатся на европейских курортах. Так, знаменитости наслаждаются отпуском на греческом острове Миконос, что в Греции.

Деми, которой в ноябре этого года стукнет 59 лет, поделилась с поклонниками фото в черном купальнике. Фолловеры в Инстаграме щедро одарили комплиментами звезду фильма "Призрак" и бывшую супругу голливудского актера Брюса Уиллиса.

"Готовимся к еще одному дню в раю", - написала Мур к фото.

Деми Мур в купальнике

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Деми Мур фигура в купальнике

"Вау, Деми! Вы прекрасно выглядите!!", "Как ты можешь быть такой красивой", "Как всегда прекрасна", - пишут фанаты актрисы.

Напомним, что в январе 2021 года Деми Мур поразила своим внешним видом. После очередной пластики лица 58-летнюю знаменитость просто не узнали.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Греция, Деми Мур, Стиль, Румер Уиллис, Миконос.
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