В черном бикини: Деми Мур показала стройную фигуру в 58 лет (фото)

Американская актриса Деми Мур вместе с 32-летней дочерью Румер Уиллис, которая недавно сменила свой имидж и перекрасилась в рыжий цвет, нежатся на европейских курортах. Так, знаменитости наслаждаются отпуском на греческом острове Миконос, что в Греции.

Деми, которой в ноябре этого года стукнет 59 лет, поделилась с поклонниками фото в черном купальнике. Фолловеры в Инстаграме щедро одарили комплиментами звезду фильма "Призрак" и бывшую супругу голливудского актера Брюса Уиллиса.

"Готовимся к еще одному дню в раю", - написала Мур к фото.

"Вау, Деми! Вы прекрасно выглядите!!", "Как ты можешь быть такой красивой", "Как всегда прекрасна", - пишут фанаты актрисы.

Напомним, что в январе 2021 года Деми Мур поразила своим внешним видом. После очередной пластики лица 58-летнюю знаменитость просто не узнали.