Экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж после 23 лет совместной жизни

Экс-солистка известной группы Spice Girls Эмма Бантон и британский певец Джейд Джонс наконец-то решили скрепить свои отношения на официальном уровне - пара поженилась спустя 23 года отношений и совместной жизни.

На своих страницах в Инстаграм Бантон и Джонс поделились снимками с бракосочетания.

Для столь важного события в своей жизни, артистка выбрала лаконичное белое платье-мини с прозрачными длинными рукавами и шлейфом, а вместо фаты на ее голове красовался цветочный венок. Джонс примерил молочные брюки, черную лаконичную футболку и стильный жакет от бренда Gucci, дополнив свой образ коричневой шляпой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от emmaleebunton (@emmaleebunton)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jade Jones (@jadejonesdmg)

Звездная пара начала встречаться еще в 1998 году. На их "счету" несколько расставаний и возобновлений отношений. Однако в 2004 году случилось окончательное воссоединение Эммы и Джейда.

У пары есть двое детей - сын Бо Ли Джонс и дочь Тейт Ли Джонс.

Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица Гвен Стефани вышла замуж за своего возлюбленного Блейка Шелтона. Пара сыграла тайную свадьбу в в своем доме.