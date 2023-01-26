Батальон Бангкок: нардеп Тищенко махнул в Таиланд во время войны

Николай Тищенко поехал обсуждать вопросы с представителями украинской общины

На 11-ом месяце полномасштабного вторжения россии в Украину скандально известный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с с украинской общиной.

Как сообщается на официальном сайте посольства Украины в Таиланде, в четырехзвездочном отеле "Novotel" Тищенко собрался обсуждать вопросы "улучшение взаимодействия" с представителями украинской общины в Королевстве.

"Уважаемые граждане Украины! Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 27 января. в городе Бангкок.

Стоит отметить, что во время недавнего заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение, которое запрещает нардепам и другим чиновникам выезд за границу, кроме как в служебные командировки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Николай Тищенко получил новую должность в Верховной Раде.

Также мы сообщали о том, что Тищенко и еще двое "слуг" забыли указать миллионы в декларациях.