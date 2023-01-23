Украинским чиновникам запретили выезжать за границу на отдых: подробности

Отдохнуть за границей у чиновников больше не выйдет

Во время заседания Совета нацбезопасности и обороны было принято решение об изменении порядка выезда должностных лиц за границу в военное время.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении, это будет касаться не только представителей центральной власти, но представителей местной власти.

"Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы", — сказал Зеленский.

По его словам, таким образом чиновники больше не смогут выезжать за границу на отдых или по любой другой негосударственной цели.

Зеленский добавил, что правительству поставлена задача в пятидневный срок разработать порядок пересечения границы должностными лицами, который позволит уезжать в другие страны лишь по служебным вопросам.

Как сообщалось ранее, накануне в скандал с отдыхом в Париже попала пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская. После шквала критики в ее сторону, чиновницу решили уволить.

Также подобный скандал накануне произошел с заместителем генерального прокурора Украины Алексеем Симоненко, который новогодние праздники провел в Испании. Согласно данным нардепа Ярослава Железняка, Симоненко был уволен 23 января.