Один из главных "слуг народа" поплатился за скандал с особняком – принято решение

Арахамия призвал правоохранительные органы начать расследование

После того, как у одного из главных "слуг народа" в Верховной Раде нашли особняк в элитном районе Киева, купленный во время войны, в парламентской фракции приняли решение уволить Павла Халимона с должности заместителя председателя фракции.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, если у нардепа несколько лишних миллионов гривен, то он должен помочь своей стране.

"Этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат, — подчеркнул Арахамия. — За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции".

Он призвал правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям.

"Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, "слуги" регулярно попадают в громкие истории. Так, военнослужащий и юрист Олег Симороз обвинил главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в том, что она ворвалась в больницу и устроила ему скандал, пока он находится на реабилитации после потери обеих ног на Донбассе.

"Слуга народа" Лиза Богуцкая разгневала украинцев постом об обстрелах Западной Украины и "малороссии", заявив, что "со стороны здравого смысла" россияне должны уничтожать "врагов"-западняков", а не жителей востока Украины, кого они считают "одним народом".

А нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк оскандалился из-за помощи семье погибшего украинского воина. Как оказалось, он выдал за свою гуманитарку из Польши, которая год лежала на складе и превратилась в гниль.