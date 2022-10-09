"Слуга народа" Богуцкая разгневала украинцев постом об обстрелах Западной Украины и "малороссии"

Мнение нардепа вызвало в сети резкую реакцию

"Слуга народа" Елизавета Богуцкая поделилась размышлениями о том, почему россияне обстреливают южные и восточные области Украины и вызвала непонимание в сети.

Так в своем посте в соцсети Фейсбук, она подошла к вопросу "со стороны здравого смысла" и предположила, что россияне на войне должны бы уничтожать "врагов", а не тех, кого они считают "одним народом".

"Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если б они стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с "бЕндеровщиной". Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался "малороссией" — запредельно", — написала она.

В сети ее посыл вызвал недоумение, поскольку многие усмотрели в этом сообщении попытки разделить украинский народ на "сорта". Кроме того негодование вызвало и то, что нардеп нашла "логичной" ситуацию, если бы россияне бомбили западную часть нашей страны.

Другие же отметили, что ничего неправильного нардеп не написала.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко недавно угодил в скандал, причиной которому стала нашивка 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.