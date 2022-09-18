Бывшие народные избранники не стеснялись в выражениях

Бывший народный депутат и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко и бывший нардеп Борислав Береза обменялись оскорблениями из-за нашивки 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

История началась с поста Лещенко в Фейсбук от 16 сентября, в котором он сообщил об итогах поездки на Донбасс вместе с "гостинцами" для артиллеристов указанной бригады.

При этом на одном из фото он был одет в куртку с ее шевроном.

На это ответил Береза, который в весьма грубой форме высказал мнение, что Лещенко не имеет права носить эти шевроны, так как не является частью подразделения.

Лещенко в ответ сообщил, что шеврон ему вручила сама бригада за системную помощь с самого начала войны и приложил к сообщению фото подтверждающих это документов.

В конечном итоге перепалка закончилась тем, что Береза обозвал Лещенко "бл*дью", а Лещенко Березу — "клоуном".

Как сообщалось ранее, на днях в Днепре разгорелись страсти вокруг переименования улицы Шмидта в улицу Бандеры. Это не понравилось народному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, а ответил на критику с его стороны городской голова Днепра Борис Филатов, послав парламентария вслед за русским кораблем.