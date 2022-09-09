Филатов устроил перепалку с нардепом Бужанским из-за улицы Бандеры в Днепре

Представители власти перешли на личности и даже забыли о предмете дискуссии

Инициатива переименования улицы Шмидта в городе областного значения Днепре обернулась скандалом. Все дело в том, что инициативная группа предложила назвать улицу в честь Степана Бандеры, что не понравилось народному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, а ответил на критику с его стороны городской голова Днепра Борис Филатов.

Так, в собственном Telegram-канале Максим Бужанский отметил, что ему переименование улицы в честь Степана Бандеры не нравится, ведь якобы он не имеет никакого отношения к Днепру и не бывал там. Следует добавить, что нардеп написал об этом крайне иронично, после чего обвинил местные власти в растрате бюджета не на то.

"Немного смущает другое, не значит ли, что огороженная прямо посреди перекрестка улиц Староказацкая и Фабра яма, стоящая в таком виде всю войну, простоит так и дальше, потому что все силы ушли на переименование?", — обратился к властям Днепра Бужанский.

На выпад со стороны нардепа от "Слуги народа" отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. На своей Facebook-странице он написал, что переименование улицы в честь Степана Бандеры и для него было "своеобразным тестом", ведь Филатову было интересно, как отреагирует общество. При этом мэр отметил, что негативная реакция на эту инициативу намекает на "потенциальный коллаборационизм", в чем он обвинил нардепа Бужанского.

"Уважаемый Максим, позвольте дать Вам несколько советов.

1. Наш с Вами родной город давно не "Днепропетровск".

2. Отто Юльевич Шмидт не имеет к нему никакого отношения.

3. Если Вы так озабочены состоянием дорог в Днепре, то поднимите свою властную задницу и сходите в Ваш Кабмин — чтобы он разрешил местному самоуправлению ремонтировать дороги. Вы же депутат — умный человек, поэтому должны знать о существовании постановления № 590, которое максимально запрещает местному самоуправлению тратить средства во время войны", — написал Борис Филатов.

После этого мэр Днепра добавил, что улице Степана Бандеры в центре города быть, а Бужанского отправил "вслед за российским кораблем".

Народный избранник от "Слуги народа" с ответом Филатову тоже не заставил себя ждать. По факту переименования улицы в Днепре Бужанский добавил лишь, что Филатов обещал мост, а не улицу, а значит "обманул" Бандеру. Кроме того, добавил несколько "любезностей" в адрес Филатова.

Следует отметить, что скандалы между политиками — явление обычное и далеко не каждому представителю власти удается сохранить свое лицо. Недавно нардеп Александр Дубинский обвинил свою коллегу Ольгу Василевскую-Смаглюк в том, что она якобы украла его наушники. Депутат объяснила, что взяла их случайно, потому что думала, что аксессуар принадлежит другому ее коллеге, но Дубинского эти аргументы не убедили.

Также "Телеграф" сообщал о споре между Марьяной Безуглой и Николаем Тищенко. Народные депутаты в очередной раз обменялись "любезностями" — Безуглая обвинила Тищенко в желании дружить с новой судьей Конституционного суда, а тот в ответ отправил ее в психушку.