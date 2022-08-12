"По мне сейчас будут ездить танком": волонтер Яровая объяснила, из-за чего возник конфликт с Безуглой

Волонтер призналась, что намерена пойти в политику

Известная украинская волонтерка Дана Яровая объяснила, из-за чего у нее возник конфликт с нардепом Марьяной Безуглой.

Яровая написала в своем Фейсбук, что признательна многим военнослужащим и волонтерам, которые поддержали ее, однако отметила, что причины спора лежат не на поверхности.

В частности она отметила, что намерена пойти в политику и рассматривает предложения.

"Офис президента, судя по травле именно меня, почему-то считает меня серьезным оппонентом", — написала Яровая и назвала Безуглую "говорящей головой" главы ОПУ Андрея Ермака.

Также среди причин возникновения конфликта, она назвала то, что была единственной, кто сообщил о вызовах генерала Дмитрия Марченко в СБУ.

"И да, я понимаю, что по мне сейчас будут ездить на танке, и найдут не только, что двойня у меня от двух разных народных депутатов, но еще многое я о себе узнаю", — написала она.

Напомним, недавно "Телеграф" пообщался с Яровой о том, в чем проблема обеспечения армии, в чем нуждаются украинские защитники и как обстоят дела у военных на передовой. Об этом можно прочитать в материале: Минобороны должно шевелиться, волонтеры не смогут обеспечить армию зимой, — Дана Яровая.