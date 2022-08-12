"По мені зараз їздитимуть танком": волонтер Ярова пояснила, через що виник конфлікт з Безуглою

Волонтер зізналася, що має намір піти у політику

Відома українська волонтерка Дана Ярова пояснила, через що у неї виник конфлікт із нардепом Мар’яною Безуглою.

Ярова написала у своєму Фейсбуку, що вдячна багатьом військовослужбовцям та волонтерам, які підтримали її, проте зазначила, що причини суперечки лежать не на поверхні.

Зокрема, вона зазначила, що має намір піти в політику і розглядає пропозиції.

"Офіс президента, судячи по травлі саме мене, чомусь вважає мене серйозним опонентом", — написала Ярова і назвала Безуглу "головою, що говорить" голови ОПУ Андрія Єрмака.

Також серед причин виникнення конфлікту вона назвала те, що була єдиною, хто повідомив про виклики генерала Дмитра Марченка до СБУ.

"І так, я розумію, що по мені зараз будуть їздити танком, та знайдуть не тільки, що двійня в мене від двох різних народних депутатів, а ще й багато чого я про себе дізнаюсь", — написала вона.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" поспілкувався з Яровою про те, чого проблема забезпечення армії, чого потребують українські захисники і як справи у військових на передовій. Про це можна прочитати у матеріалі: Міноборони має ворушитися, волонтери не зможуть забезпечити армію взимку, — Дана Ярова.