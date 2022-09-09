Філатов влаштував суперечку з нардепом Бужанським через вулицю Бандери у Дніпрі

Представники влади перейшли на особистості і навіть забули про предмет дискусії

Ініціатива перейменування вулиці Шмідта в місті обласного значення Дніпрі обернулася скандалом. Вся річ у тому, що ініціативна група запропонувала назвати вулицю на честь Степана Бандери, що надто не сподобалося народному депутату від "Слуги народу" Максиму Бужанському, а відповів на критику з його боку міський голова Дніпра Борис Філатов.

Так, у власному Telegram-каналі Максим Бужанський зазначив, що йому перейменування вулиці на честь Степана Бандери не подобається, адже нібито він не має жодного відношення до Дніпра і не бував там. Варто додати, що нардеп написав про це вкрай іронічно, після чого звинуватив місцеву владу у витраті бюджету не на ті речі.

"Трохи бентежить інше, чи це не означає, що обгороджена прямо посеред перехрестя вулиць Старокозацька і Фабра яма, що стоїть у такому вигляді всю війну, простоїть так і далі, бо всі сили пішли на перейменування?", — звернувся до влади Дніпра Бужанський.

На випад з боку нардепа від "Слуги народу" відреагував мер Дніпра Борис Філатов. На своїй Facebook-сторінці він написав, що перейменування вулиці на честь Степана Бандери й для нього було "своєрідним тестом", адже Філатову було цікаво, як відреагує суспільство. При цьому міський голова зазначив, що негативна реакція на цю ініціативу натякає на "потенційний колабораціонізм", в чому він звинуватив нардепа Бужанського.

"Шановний Максиме, дозвольте дати Вам декілька порад.

1. Наше з Вами рідне місто давно не "Дніпропетровськ".

2. Отто Юлійович Шмідт не має до нього жодного стосунку.

3. Якщо Ви так переймаєтеся станом доріг у Дніпрі, то підніміть свою владну дупу і сходіть до Вашого Кабміну — щоб він дозволив місцевому самоврядуванню ремонтувати дороги. Ви ж депутат — розумна людина, а тому повинні знати про існування постанови № 590, котра максимально забороняє місцевому самоврядуванню витрачати кошти під час війни", — написав Борис Філатов.

Після цього мер Дніпра додав, що вулиці Степана Бандери у центрі міста бути, а Бужанського відправив "слідом за російським кораблем".

Народний обранець від "Слуги народу" з відповіддю Філатову теж не забарився. За фактом перейменування вулиці в Дніпрі Бужанський додав лише, що Філатов обіцяв міст, а не вулицю, а значить "обманув" Бандеру. Крім того, додав кілька "люб'язностей" на адресу Філатова.

Варто зазначити, що скандали між політиками — явище звичайне і далеко не кожному представнику влади вдається зберегти своє обличчя. Нещодавно, нардеп Олександр Дубінський звинуватив свою колегу Ольгу Василевську-Смаглюк у тому, що вона нібито поцупила його навушники. Депутатка пояснила, що взяла їх випадково, бо думала, що аксесуар належить іншому її колезі, але Дубінського ці аргументи не переконали.

Також "Телеграф" повідомляв про суперечку між Мар'яною Безуглою та Миколою Тищенком. Народні депутати черговий раз обмінялися "люб'язностями" — Безугла звинуватила Тищенка у бажанні дружити з новою суддею Конституційного суду, а той у відповідь відправив її у психлікарню.