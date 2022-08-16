У Раді новий скандал: нардеп Дубинський звинуватив колегу у крадіжці

Скандал набирає обертів

Нардеп Олександр Дубинський звинуватив колегу Ольгу Василевську-Смаглюк у тому, що та нібито вкрала його навушники просто у стінах Верховної Ради.

Як він написав у своєму Фейсбуку, він залишив їх на депутатському місці та відійшов на перекур, а коли повернувся, то виявив пропажу. Не зумівши знайти навушники, він звернувся до комендатури, щоб знайти людину, яка їх взяла.

"Як з’ясовується, мої навушники опинилися у колеги по парламенту, депутата "СН" Василевської-Смаглюк. Сподіваюся з чистого випадку", — написав він.

Пізніше Василевська-Смаглюк у коментарі "Стране" пояснила, що Дубинський сидів не на своєму місці, а на місці її колеги Владислава Бородіна та вважала, що вони належать йому.

"Щоб Бородін не втратив дорогу річ, я її забрала із зали парламенту, щоб навушники нікуди не пропали. А коли виявилося, що це не його навушники, я їх передала В’ячеславу Рубльову, бо з Дубинським не спілкуюсь уже два роки", — сказала вона.

Також вона додала, що хотіла б, щоб Дубинський сидів на своєму місці, а не заважав людям працювати.

Дубинського це пояснення не переконало і він після цього продовжив звинувачувати Василевську-Смаглюк у крадіжці.

"Швидше за все, це рефлекторна реакція на навколишнє середовище — коли навколо тебе всі крадуть по-крупному, щоб не виглядати білою вороною в колективі, доводиться тягнути все, що попадеться на очі, нехай навіть по-дрібницям", — сказав він.

Водночас він додав, що не писатиме заяви в поліцію, але очікує, що колега поверне навушники сама.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня у ЗМІ з’явилася інформація, що Дубинський попався в Одесі на керуванні автомобілем у нетверезому стані.