Нардеп Дубінський попався на нетверезому водінні в Одесі - ЗМІ

Нардеп свою причетність до інциденту не підтверджує

Представники патрульної поліції міста Одеса склали адміністративний протокол на народного депутата Олександра Дубінського, який керував автомобілем у нетверезому стані.

Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомила "Страна". Згідно з відомостями видання, патрульні зупинили нардепа у понеділок, 1 серпня, близько 22-ї години вечора на вулиці Генуезькій під час керування автомобілем Toyota Land Cruiser.

Зазначається, що на момент спілкування з правоохоронцями, Дубінський виявляв певні ознаки алкогольного сп'яніння, після чого йому було запропоновано пройти перевірку на вміст спиртних речовин у крові за допомогою "драгера", який у підсумку показав позитивний результат.

"Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння в установленому законом порядку за допомогою спеціального приладу алкотестера "Drager", було встановлено результат – позитивний: 0,36 проміле. Дубинського Олександра Анатолійовича складено протокол серії ААД №098083 за ч. 1 ст. 130 КУпАП", — йдеться в тексті повідомлення джерела.

Варто відзначити, що нардеп Дубінський на прохання видання прокоментувати вказаний інцидент, заявив, що підтвердити цю інформацію не може та відзначив, що наразі знаходиться не Одесі, а за кермом їздить досить рідко.

"Я просто за кермом не їжджу, найчастіше", — сказав він.

Додамо, що офіційних даних щодо події ані на порталі пресслужби ГУНП в Одеській області, ані на сторінці патрульних в соцмережі, також не вказано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до України повернувся скандальний народний депутат Сергій Льовочкін, який покинув її ще на початку повномасштабного російського вторгнення, проте, згідно з даними ЗМІ, згодом, знову виїхав за кордон.