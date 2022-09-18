Колишні народні обранці не соромилися у висловлюваннях

Колишній народний депутат і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко та колишній нардеп Борислав Береза обмінялися образами через нашивку 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Історія почалася з поста Лещенка до Фейсбуку від 16 вересня, в якому він повідомив про підсумки поїздки на Донбас разом із "гостинцями" для артилеристів зазначеної бригади.

При цьому на одному з фото він був одягнений у куртку з її шевроном.

На це відповів Береза, який у грубій формі висловив думку, що Лещенко не має права носити ці шеврони, бо не є частиною підрозділу.

Лещенко у відповідь повідомив, що шеврон йому вручила сама бригада за системну допомогу від початку війни та прикріпив до повідомлення фото документів, що це підтверджують.

Зрештою суперечка закінчилася тим, що Береза обізвав Лещенка "бл*дью", а Лещенко Березу — "клоуном".

Як повідомлялося раніше, днями у Дніпрі розгорілися пристрасті навколо перейменування вулиці Шмідта на вулицю Бандери. Це не сподобалося народному депутату від "Слуги народу" Максиму Бужанському, а відповів на критику з його боку міський голова Дніпра Борис Філатов, надіславши парламентаря слідом за російським кораблем.