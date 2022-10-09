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"Слуга народу" Богуцька розгнівала українців постом про обстріли Західної України та "малоросію"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
Єлизавета Богуцька Новина оновлена 09 жовтня 2022, 16:11
Єлизавета Богуцька

Думка нардепа викликала у мережі різку реакцію

"Слуга народу" Єлизавета Богуцька поділилася роздумами про те, чому росіяни обстрілюють південні та східні області України та викликала нерозуміння у мережі.

Так у своєму посту в соцмережі Фейсбук вона підійшла до питання "з боку здорового глузду" і припустила, що росіяни на війні повинні б знищувати "ворогів", а не тих, кого вони вважають "одним народом".

"Жахлива думка, звісно, але було б зрозуміло, якби вони стирали із землі Західну Україну. Типу, боролися б із "бЕндерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме Південний Схід, який у них там вважався "малоросією" — неймовірно", — Написала вона.

У мережі її посил викликав подив, оскільки багато хто побачив у цьому повідомленні спроби розділити український народ на "сорти". Крім того, обурення викликало і те, що нардеп знайшла "логічну" ситуацію, якби росіяни бомбили західну частину нашої країни.

Інші ж наголосили, що нічого неправильного нардеп не написала.

Як повідомлялося раніше, колишній нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко нещодавно потрапив у скандал, причиною якого стала нашивка 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Теги:
#Україна #Слуга народу #Єлизавета Богуцька