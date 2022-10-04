Арестовича змусили вибачитись: за що цього разу

Арестович викликав обурення в мережі через скандальні вислови в бік студентів

Щодо ситуації, яка в понеділок, 3 жовтня, сталася навколо неочікуваних заяв Ілона Маска про Україну, то вже багато українських політиків і видатних діячів висловили свою думку. Серед них і радник голови Офісу Президена України Олексій Арестович. Проте, його думка багатьом не сподобалася, зокрема і через жорсткі образливі заяви в сторону студентів Києво-Могилянської академії.

Про це все Арестович говорив під час бесіди з Марком Фейгіним в прямому ефірі на YouTube-каналі. Він зазначив, що "культура скасування" в Україні це впадання "у той самий дегенератизм, що й Маск". За словами політика, цей тренд українці принесли з країн Заходу і його слід позбутися. Крім того, він згадав приклад з гендиректром магазину Yakaboo, якого звільнили за сексистські висловлювання, і сказав, що така реакція жінок це крайнощі.

"Дорогі українці, дозвольте звернутися до вас. Не займайтеся хе**ею. Беріть на Заході найкраще… У нас такі тренди також є. Особливо у цієї молоді до***анної, яка навчалася у своїх Києво-Могилянських Академіях йо**них, набравшись цього самого, з цих же канадських університетів з їхніми фемінізмами з усім іншим і які бігають і уважно дивляться: "А чи сказав Арестович про маленьку культуру?", — промовив політик в ефірі.

Арестович про Києво-Могилянську академію

Це викликало шквал обурення в мережі. Однак, сам Арестович вже зранку 4 жовтня приніс свої вибачення на сторінці у Twitter, де все одно додав ще один коментар про київський університет.

"Приношу вибачення студентам і викладачам КМА (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще ті). Тут я був неправий, і веслувати під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна", — йдеться в повідомленні.

До того ж, раніше Олексій Арестович вже говорив про цей університет. У минулий раз він заявляв, що випускники Києво-Могилянської академії вплинули на становлення Російської імперії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, відомий військовослужбовець, блогер, письменник та мандрівник Валерій Маркус пройшовся по українським політикам і військовим експертам і розповів, кому з них не можна довіряти.