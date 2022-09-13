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Арестович — відомий п****бол: військовий Маркус жорстко пройшовся по військовим експертам

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Валерій Маркус та Олексій Арестович Новина оновлена 13 вересня 2022, 00:24
Валерій Маркус та Олексій Арестович

Військовослужбовець вважає, що українцям треба чітко пояснити, що до кінця війни ще далеко

Ситуація на фронті йде не настільки добре, як це кажуть відомі українські військові експерти, проте у населення вже склалось відчуття, що ситуація стабілізувалася.

Про це розповів відомий військовослужбовець, блогер, письменник та мандрівник Валерій Маркус під час розмови з автором Youtube-каналу Бомбардир Романом Бебехом.

Він зазначив, що Україна щодня потроху програє.

"Люди цього не розуміють. У тому числі через різних персонажів, які людей заспокоюють, постійно розповідають їм про закінчення війни через два-три тижні і так далі", — сказав він.

Маркус зазначив, що людям треба "конструктивно та холодно" пояснювати те, що відбувається так, щоб у них не було паніки, але й не давати їм хибну картину. При цьому він додав, що Україна ще не перемогла і має всі шанси програти.

Військовослужбовець також додав, що думки, озвучені відомими експертами, є не більше, ніж шоу, яке не має нічого спільного з реальністю. При цьому він згадав про експерта Олега Жданова та радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Я дізнався, хто такий Жданов тільки тиждень тому. До цього я це прізвище чув, але щоб зіставити обличчя з прізвищем, це сталося близько тижня тому. Мені Youtube відео видав. А Арестович це відомий пі***бол", — додав Маркус. .

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант Михайло Забродський зробили прогноз щодо термінів війни та зазначили, що вона триватиме і наступного року.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович #ЗСУ #Олег Жданов