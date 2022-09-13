Військовослужбовець вважає, що українцям треба чітко пояснити, що до кінця війни ще далеко

Ситуація на фронті йде не настільки добре, як це кажуть відомі українські військові експерти, проте у населення вже склалось відчуття, що ситуація стабілізувалася.

Про це розповів відомий військовослужбовець, блогер, письменник та мандрівник Валерій Маркус під час розмови з автором Youtube-каналу Бомбардир Романом Бебехом.

Він зазначив, що Україна щодня потроху програє.

"Люди цього не розуміють. У тому числі через різних персонажів, які людей заспокоюють, постійно розповідають їм про закінчення війни через два-три тижні і так далі", — сказав він.

Маркус зазначив, що людям треба "конструктивно та холодно" пояснювати те, що відбувається так, щоб у них не було паніки, але й не давати їм хибну картину. При цьому він додав, що Україна ще не перемогла і має всі шанси програти.

Військовослужбовець також додав, що думки, озвучені відомими експертами, є не більше, ніж шоу, яке не має нічого спільного з реальністю. При цьому він згадав про експерта Олега Жданова та радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Я дізнався, хто такий Жданов тільки тиждень тому. До цього я це прізвище чув, але щоб зіставити обличчя з прізвищем, це сталося близько тижня тому. Мені Youtube відео видав. А Арестович це відомий пі***бол", — додав Маркус. .

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант Михайло Забродський зробили прогноз щодо термінів війни та зазначили, що вона триватиме і наступного року.