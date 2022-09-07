Залужний та Забродський розповіли, чи закінчиться війна у 2022 році

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що війна проти росії йтиме і у 2023 році

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та генерал-лейтенант Михайло Забродський зробили прогноз щодо термінів війни.

Відповідну статтю опубліковано у виданні Укрінформ. Головнокомандувач ЗСУ, член Ради національної безпеки і оборони України, генерал Залужний та перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, генерал-лейтенант Забродський вважають, що війна з рф йтиме і в наступному році.

"Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського "бліцкригу", ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. У зв’язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік", — написано у статті, авторами якої є Залужний та Забродський.

Нагадаємо, 6 вересня ЗСУ повідомили про те, що ліквідували 50 тисяч окупантів. На окрему подяку з цього приводу заслужив головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний. Напередодні генерал наказав "Антитілам" покинути фронт.