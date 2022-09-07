Війна — день 196: ЗСУ наступають і на півдні, і на Харківщині

Оперативно про головне 7 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 196 днів. Продовжуються масовані ракетні обстріли українських мирних міст та атаки росіян на Донбасі. Водночас в українців з’явилися певні приводи для оптимізму: ЗСУ перейшли у наступ не лише на півдні України, а також на сході, а саме в Харківській області, третина якої поки що залишається під окупацією росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн (Німеччина) 8 вересня.

Нагадаємо, про події 3 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна в Україні — день 193: загострення на Запорізькій АЕС, атаки окупантів на Донбасі".

Про те, що відбувалося 4 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна в Україні — день 194: ЗСУ демонструють успіхи на Донбасі та півдні на тлі атак росіян" .

Інформація за 5 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 195: росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ на півдні та продовжують ядерний шантаж".